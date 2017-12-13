Саакашвили неприкаянный

Евгений Магда

политический эксперт, журналист, директор Института мировой политики

13 декабря 2017, 11:22

Освобождение Михеила Саакашвили из зала Печерского суда позволило власти избежать ненужных аналогий и повышенного внимания западных медиа к экс-главе Одесской ОГА, ведущему бурную оппозиционную деятельность в статусе апатрида.

Саакашвили стоит решить проблему с украинским гражданством

Отказ суда заключить Саакашвили под стражу после двух суток пребывания в изоляторе временного содержания, где политик объявлял голодовку, стал неожиданностью для многих его сторонников. Они, как представляется, были готовы использовать фактор пребывания Саакашвили за решеткой для наращивания давления на Петра Порошенко. Но судья Лариса Цокол решила иначе, дав повод говорить об изменениях в судебной системе, недоверие к которой тормозит многие преобразования в стране.

Теперь лидеру "Руха новых сил" придется объясниться со своими сторонниками. Складывается парадоксальная ситуация: пока приближенных Саакашвили высылают из страны (один из них, Вано Надирадзе, попытался нелегально вернуться через Молдову, но был задержан пограничниками), а родственников не пускают в Украину, сам политик чувствует себя достаточно комфортно. Этот диссонанс вряд ли способствует формированию образа пламенного революционера. Правда, после пребывания в изоляторе Саакашвили делает уже не столь яркие заявления, как в период между побегом из-под стражи и задержанием, утверждая, что не имеет президентских амбиций, но готов стать премьером.

Еще одна заметная проблема – это Юлия Тимошенко, оказывающаяся рядом с Михеилом Саакашвили в непростые для него моменты, в среднем  раз в три месяца. 10 сентября она вместе с ним пересекала польско-украинскую границу, а 11 декабря пришла в Печерский суд, чтобы поддержать давнего знакомого и даже изъявила готовность взять его на поруки. Перед этим Тимошенко потребовала от президента освобождения Саакашвили из-под стражи максимально громко, насколько это возможно на facebook-странице. Правда, не оставляет ощущение, что вблизи от носителя революционных взглядов многолетняя первая леди украинской политики чувствует себя несколько неуютно. Тот привык фонтанировать заявлениями без оглядки на тех, кто рядом, а Юлия Владимировна накапливает силы для президентской кампании.

Отмечу, что после обвинений в сотрудничестве Михеила Саакашвили с Сергеем Курченко группа его политических попутчиков как-то уменьшилась в численности, видимо, часть из них думает о факторе репутации в продолжении политической карьеры, поэтому предпочла держаться подальше. К тому же защищать НАБУ куда спокойнее и перспективнее, чем вместе с Саакашвили пытаться раскачать общество. Рассчитывать лидер "Руха новых сил" может на Юрия Деревянко, Виктора Чумака и Наталью Новак (тех не отвернул даже давнишний вираж Саакашвили с "Хвилей"), Семена Семенченко и Егора Соболева, у которого в последнее время стало больше свободного времени. Правда, создать модель эффективного достижения премьерского портфеля, рассчитывая на пяток сторонников с депутатскими мандатами – это перебор даже для энергичного Саакашвили.

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Сомневаюсь, что Михеил Николозович, вопреки немалому опыту, сосредоточится на рутинном партийном строительстве. Дело не только в резонансных обвинениях в адрес Севериона Дангадзе, но и отсутствии общественного запроса на эффективную партию с разветвленной структурой. В современных украинских реалиях ее подменяет способность делать резонансные заявления, в чем Саакашвили немало преуспел.

Напоследок позволю себе посоветовать юристу-международнику Михеилу Саакашвили решить проблему с украинским гражданством, поскольку политическая активность апатрида со статусом беженца выглядит понятной далеко не всем. Поскольку перспектива возвращения в Грузию выглядит весьма призрачной, ему необходимо найти правовые основания для борьбы за власти в Украину.  Конечно, если он избавился от иллюзий о возможности осуществить в Украине увеличенную копию "революции роз".  

Евгений Магда

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Евгений Магда Саакашвили Тимошенко
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