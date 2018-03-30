"Плохой мальчик" из Кремля упрямо не понимает сигналов Трампа

Виталий Портников

Публицист, журналист

30 марта 2018, 14:40

Детское поведение Путина выводит Трампа из равновесия и делает малореальной встречу президентов.

 

Телевизионный канал NBC со ссылкой на источники в Белом доме рассказал, что американский президент Дональд Трамп во время телефонной беседы со своим российским коллегой Владимиром Путиным предупредил собеседника, что готов к гонке вооружений и намерен ее выиграть.

Эти подробности появились через десять дней после беседы не случайно. Более того, совсем не обязательно считать, что Трамп вообще говорил с Путиным о гонке вооружений.

Тем более, что "утечка" подробностей сопровождается еще и публичным разъяснением факта, который действительно имел место. А именно предложения встретиться, которую Трамп сделал Путину. Теперь в Белом доме это предложение трактуют как "формальную любезность", чуть ли не ритуал, который Трамп соблюдает во время всех своих телефонных разговоров.

Но вот только во время разговора это не была формальная любезность. Трамп лично защищал идею встречи с Путиным в твиттер, а российская сторона сообщила о начале подготовки к долгожданному саммиту. Теперь российский посол в США Анатолий Антонов в отчаянии защищает ту же официальную версию разговора - мол, вы же помните, что беседа прошла в "теплой атмосфере".

Изменение акцентов может означать только одно: отношения между Москвой и Вашингтоном ухудшаются.

Мы не знаем, был ли Трамп действительно возмущен воинственной речью Путина перед Федеральным собранием России, но он мог ожидать от российского президента осторожной реакции на высылку дипломатов из Вашингтона. То, что Путин ответил зеркально, а не стал выжидать - как это было после высылки дипломатов Обамой - убедило Трампа и его советников в неспособности российского лидера к восприятию четких сигналов.

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Трамп мог бы встретиться с Путиным если бы российский президент понял, чего от него ждут и демонстрировал бы склонность к работе над ошибками. Это примерно то, что Трамп обещает другому "плохому мальчику" современного мира - северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. Встреча в обмен на денуклиаризацию Корейского полуострова. И пусть под самим понятием "денуклиаризации" стороны могут иметь в виду совершенно разные подходы к решению проблемы, во всяком случае, Ким Чен Ын говорит то, что Трамп хочет от него услышать. И может получить свой приз.

А хулиган из Кремля вовсе не пытается подыграть американскому президенту. Более того, он позволяет себе угрожать и противоречить - и это в ситуации, когда никаких особых ресурсов и союзников для такой игры у него нет.

Именно это детское поведение и может выводить Трампа и его советников из равновесия и делать малореальной и встречу президентов и договоренности между ними, и нормализацию отношений между США и Россией. Противостояние и обуздание оппонента - куда более реалистичный вариант. И оно соответствует характеру Трампа куда больше, чем какие-то соглашения.

Виталий Портников, журналист для Espreso

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Россия США Виталий Портников Дональд Трамп Владимир Путин
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