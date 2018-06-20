Как Порошенко "бросил" Жебривского под танк

Снятие и назначение Павла Жебривского имеет много причин. Не будем говорить о Донбассе и АТО. Упорядочение управления контрабандистскими операциям назревало давно. Ведь зона АТО уже давно превратилась в огромный евразийской контрабандистский хаб с многомиллионными оборотами. Поэтому для кураторства этим сложными, опасными процессами нужна более весомая фигура, чем Жебривский. А Жебривский сейчас принесет Петру Порошенко больше пользы в Киеве, чем в АТО.

Сейчас любые назначения и снятия, любой кадровый маневр власти нужно рассматривать через призму подготовки Порошенко к борьбе за второй президентский срок. А после того, как ряд партнеров президента Порошенко (Ложкин, Яценюк, Аваков, Кличко, Левочкин, Парубий, Гройсман и др.) дистанцировались от него, накануне выборов, для президента каждый боец на вес золота. За четыре года правления у Порошенко так и не появилось, ни скамейки запасных, ни молодого кадрового резерва. Более того, наступает момент, когда лучшие свои кадры Порошенко, как и Ющенко, будет бросать в топку своих политических интриг. К этому его друзья еще не готовы.

После появления Антикоррупционного суда (АКС) и смычки НАБУ и АКС, угроза для неприкасаемого коррумпированного окружения президента Порошенко резко увеличилась. Поэтому Порошенко, который готовится к выборам, надо нейтрализовать работу НАБУ. Накануне выборов, ему важно очень важно максимально ослабить элементы антикоррупционного механизма - АКС, НАБУ, САП, ДБР, НАЗРК.

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После того как Порошенко и Луценко удалось стравить между собой руководство НАБУ И САП, теперь очередь пришла для "деконструкции" самого НАБУ и создания глубоко эшелонированных барьеров для работы АКС. Для этого Порошенко и бросает в бой своего верного и опытного бойца Жебривского. Он верит и давно знает Жебривского. Это опытный и сильный политик, юрист и бизнесмен из многолетнего окружения Порошенко. Он бизнесмен типа Пашинского, но без его наглости и он более осторожный. Как опытныму бизнесмену и политику Жебривскому в голову не придет развлекаться, стреляя в ногу работяге, и заставляя его выплясывать чечетку, как это делал Пашинский. В этом смысле Порошенко может больше рассчитывать на Жебривского, чем на Пашинского.

Задача Жебривского будет непростая. Он должен будет создавать проблемы НАБУ. В борьбе с опасной смычкой работы НАБУ-АКС на помощь Луценко спешит Жебривский. Не следует думать, что его задача уничтожать дела НАБУ, которые могут попасть в АКС. Все хорошо помнят, как много лет назад один молодой и неопытный руководитель СБУ приказал уничтожить уголовные дела и досье спецслужбы на Могилевича. Поэтому сейчас уничтожение уголовных дел и досье задача крайне опасная. Так что Жебривскому вряд ли удастся, почистить "закрома" НАБУ.

Другое дело, что его новая должность позволяет максимально быстро нейтрализовать появление новых уголовных дел против представителей элитной коррупции. Вот с этим Жебривский, как опытный юрист и политик справится очень хорошо. А после этого у него лично начнутся большие проблемы, от которых его не спасет Порошенко. Не следует забывать, что НАБУ это "любимая игрушка" американцев, мощный инструмент давления Запада на украинскую коррупцию. И если руководство НАБУ начнет жаловаться на деструктивную активность нового аудитора, то Жебривскому придется иметь дело не с Порошенко, а с американцами.

Первое, что сделают американцы - откроют встречные расследования против Жебривского-бизнесмена или его чрезвычайно богатых родственников, а также позаботятся об его американской визе. Так что Порошенко, решая свои задачи перед президентскими выборами, сильно подставляет Жебривского, лишая его политического будущего после своего отставки.

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"