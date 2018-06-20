Как Порошенко "бросил" Жебривского под танк

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

20 июня 2018, 13:39

Назначением на пост аудитора НАБУ президент сильно подставил Павла Жебривского.

Снятие и назначение Павла Жебривского имеет много причин. Не будем говорить о Донбассе и АТО. Упорядочение управления контрабандистскими операциям назревало давно. Ведь зона АТО уже давно превратилась в огромный евразийской контрабандистский хаб с многомиллионными оборотами. Поэтому для кураторства этим сложными, опасными процессами нужна более весомая фигура, чем Жебривский. А Жебривский сейчас принесет Петру Порошенко больше пользы в Киеве, чем в АТО.

Сейчас любые назначения и снятия, любой кадровый маневр власти нужно рассматривать через призму подготовки Порошенко к борьбе за второй президентский срок. А после того, как ряд партнеров президента Порошенко (Ложкин, Яценюк, Аваков, Кличко, Левочкин, Парубий, Гройсман и др.) дистанцировались от него, накануне выборов, для президента каждый боец на вес золота. За четыре года правления у Порошенко так и не появилось, ни скамейки запасных, ни молодого кадрового резерва. Более того, наступает момент, когда лучшие свои кадры Порошенко, как и Ющенко, будет бросать в топку своих политических интриг. К этому его друзья еще не готовы.

После появления Антикоррупционного суда (АКС) и смычки НАБУ и АКС, угроза для неприкасаемого коррумпированного окружения президента Порошенко резко увеличилась. Поэтому Порошенко, который готовится к выборам, надо нейтрализовать работу НАБУ. Накануне выборов, ему важно очень важно максимально ослабить элементы антикоррупционного механизма - АКС, НАБУ, САП, ДБР, НАЗРК.

Читайте также: Грязные игры: Кого будут "мочить" на выборах-2019 и кто от этого выиграет

После того как Порошенко и Луценко удалось стравить между собой руководство НАБУ И САП, теперь очередь пришла для "деконструкции" самого НАБУ и создания глубоко эшелонированных барьеров для работы АКС. Для этого Порошенко и бросает в бой своего верного и опытного бойца Жебривского. Он верит и давно знает Жебривского. Это опытный и сильный политик, юрист и бизнесмен из многолетнего окружения Порошенко. Он бизнесмен типа Пашинского, но без его наглости и он более осторожный. Как опытныму бизнесмену и политику Жебривскому в голову не придет развлекаться, стреляя в ногу работяге, и заставляя его выплясывать чечетку, как это делал Пашинский. В этом смысле Порошенко может больше рассчитывать на Жебривского, чем на Пашинского.

Задача Жебривского будет непростая. Он должен будет создавать проблемы НАБУ. В борьбе с опасной смычкой работы НАБУ-АКС на помощь Луценко спешит Жебривский. Не следует думать, что его задача уничтожать дела НАБУ, которые могут попасть в АКС. Все хорошо помнят, как много лет назад один молодой и неопытный руководитель СБУ приказал уничтожить уголовные дела и досье спецслужбы на Могилевича. Поэтому сейчас уничтожение уголовных дел и досье задача крайне опасная. Так что Жебривскому вряд ли удастся, почистить "закрома" НАБУ.

Другое дело, что его новая должность позволяет максимально быстро нейтрализовать появление новых уголовных дел против представителей элитной коррупции. Вот с этим Жебривский, как опытный юрист и политик справится очень хорошо. А после этого у него лично начнутся большие проблемы, от которых его не спасет Порошенко. Не следует забывать, что НАБУ это "любимая игрушка" американцев, мощный инструмент давления Запада на украинскую коррупцию. И если руководство НАБУ начнет жаловаться на деструктивную активность нового аудитора, то Жебривскому придется иметь дело не с Порошенко, а с американцами.

Первое, что сделают американцы - откроют встречные расследования против Жебривского-бизнесмена или его чрезвычайно богатых родственников, а также позаботятся об его американской визе. Так что Порошенко, решая свои задачи перед президентскими выборами, сильно подставляет Жебривского, лишая его политического будущего после своего отставки.

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
назначение НАБУ Виктор Небоженко Павел Жебривский
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
01:09
Порошенко в личном звонке журналистке опроверг слухи об отдыхе в Испании
00:44
Ушел из жизни самый титулованный шеф-повар Франции Жоэль Робюшон
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять