Экс-советник Госдепа объяснил, как санкциями против РФ Украина навредила сама себе

Николай Петро

Украинские санкции против России, введенные в 2014-2017 годах, негативно сказались, в первую очередь, на простых украинцах, которые теперь вынуждены тратить больше денег.

Такое мнение высказал американский политолог и экс-советник Госдепа США Николай Петро в блоге на сайте National Interest.

По словам Петро, российские компании, попавшие под ограничительные меры со стороны Украины, продолжают успешно вести свою деятельность.

В январе 2016 президент Украины Петр Порошенко поздравил страну с тем, что она впервые пережила зиму без газа из России. Осенью того же года года Киев ввел санкции против российских платежных систем, а в 2017 году - против пяти работающих в стране структур российских госбанков. Весной 2017-го ограничения коснулись работы некоторых российских СМИ и IT-компаний.

При этом, отмечает Петро, Россия остается главным инвестором Украины. "В то время, когда Киев старается не допустить нормализации торговых отношений с РФ, на его счетах почти не осталось средств", - пишет политолог.

Накануне глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что Киев рассматривает вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой.

По информации СМИ, уровень пассажирских перевозок между Украиной и Россией с 2013 года упал в пять раз. При этом, по данным Госстата, число украинцев, выезжающих в Россию, за последний год увеличилось.