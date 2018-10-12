"Политическая шизофрения": Климкин ответил на обвинения УПЦ МП и рассказал про "агентов Кремля"

12 октября 2018, 18:22

В сегодняшнем посте министр заявил, что от своих слов не отказывается, а при написании статьи опирался на факты.

Климкин
Климкин ответил на обвинения УПЦ МП / УНИАН

Глава МИД Павел Климкин у себя в Facebook написал ответный пост на обвинения Московского патриархата в распространении призывов к репрессивным мерам относительно УПЦ МП и причастности к "московской агентуре".

Причиной столь резкого комментария УПЦ МП стала публикация Климкина на "Украинской правде", в которой министр заявил о том, что Московскому патриархату нечего делать в Украине, поскольку это каноническая территория Вселенского патриархата, а УПЦ МП с исторической точки зрения основана на нарушении канона и является результатом узурпации.

В сегодняшнем посте Климкин заявил, что от своих слов не отказывается, а при написании статьи опирался на факты.

Читайте такжеАвтокефалия УПЦ: у Путина рассказали, как будут защищать интересы православных в Украине"Я понимаю, что когда правда глаза колет, то история звучит довольно неприятно и ее хочется спрятать куда подальше или, еще лучше, вообще переписать. Но убежден, что историю всегда лучше признавать, а не скрывать или фальсифицировать, тем более, если речь идет об истории канонической", – заявил чиновник.

И добавил: "Авторы заявления УПЦ МП то ли от нервов, то ли по указанию из Москвы путают праведное с грешным. Отталкиваясь от моих тезисов о каноничности (а это все те же тезисы Вселенского Патриархата), они делают по несколько абсурдных перескоков, чтобы выдвинуть против меня обвинения".

При этом глава МИД призвал руководство Московского патриархата поскорее включаться в переговоры о вхождении в единую поместную Украинскую православную церковь. По его словам, именно сейчас "настал тот момент, когда все православные церкви Украины имеют историческую возможность доказать свою преданность идее украинской единства и единства украинского православия".

"Пусть УПЦ МП не медлит и включается в переговоры о вхождении в единую автокефальную поместную Украинскую православную церковь (только советую прислушиваться к собственному уму и сердцу, а не к директивам из Москвы, потому что так дела не будет!).

Что касается обвинения, что я" московский агент ", то с чистой совестью возвращаю его к УПЦ МП с предложением искать таких агентов в собственных рядах, причем отнюдь не ограничиваясь Информационно-просветительским отделом. Очень внимательно искать! Ну, а о том, что такое обвинение отдает политической шизофренией, говорить вообще излишне. Надеюсь, что речь идет только о политической", – резюмировал Климкин.

Накануне Вселенский Патриархат признал незаконной аннексию Киевской Митрополии русской церковью и снял анафему с патриарха Филарета и митрополита УАПЦ Макария.

В ответ в РПЦ пригрозили "решительными и жесткими" действиями из-за решений Константинополя.

Ранее сообщалось, что автокефалию УПЦ предоставят "по указке из США". Москва пытается заручиться поддержкой остальных Поместных Церквей, но те ссориться с Фанаром не стремятся.

В конце сентября патриарх УПЦ КП Филарет посетил Госдепартамент США. Филарет встретился с помощником государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Уэссом Митчелом.

Ранее аналитический центр Atlantic Council написал, что предоставление автокефалии от РПЦ миллионам украинских православных верующих станет таким же знаковым событием, как и выход Украины из СССР. Путинская "мягкая сила" потерпела окончательное поражение.

Как сообщалось, РПЦ заговорила о разрыве отношений с Константинополем из-за автокефалии Киева. В РПЦ заявили, что не признают автокефалию УПЦ в стлучае ее предоставления.

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Новость в спецтеме:Автокефалия УПЦ: в шаге от независимости от Москвы
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