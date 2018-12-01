"Малоросс - это ты, падлюка!" Замминистра напал на нардепа и устроил погром в студии

1 декабря 2018, 09:40

Пользователи YouTube активно комментируют стычку.

скриншот из видео

Замглавы Министерства по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрий Грымчак напал на нардепа Евгения Мураева (внефракционный) во время перепалки в прямом эфире программы "Народ проти" на телеканале ZIK.

После того, как Мураев заявил, что инцидент в Крченском проливе был якобы спровоцирован украинской стороной, замминистра начал перебивать депутата, назвав его "малороссом". В ответ Мураев заявил, что он "не малоросс, а украинец". "Малоросс - это ты", - сказал он Грымчаку.

"К тебе подойти, подлец?" - спросил Грымчак, после чего подошел к Мураеву и ударил ногой стойку, за которой стоял нардеп. Та сломалась, ударив парламентария.

Пользователи YouTube активно комментируют стычку:

Мураев дедушек не бьет...хотя дедушка выпрашивал из последних сил)﻿

Какое позорище. Если и вправду зам министра, в отставку его. Пускай нервишки лечит﻿

Молитесь, чтобы у нас во власти были люди грамотные, культурные, с уравновешенной психикой и железной выдержкой !!! Будут эти психи, из войн не скоро выкарабкаемся.

Грымчак--дурак или психически больной

Грымчак - бешеная собака. Вы на глаза его посмотрите отмороженные. Шизоид тимошенковский. Это вот такой контингет баба Люля собралась после победы на высшие посты назначать? Мда...﻿

Гримчака -до лікаря. Терміново швидку. Палій теж - огидна пика. Фу і бе на порохоботів

Грымчак не впервые становится участником скандалов на ТВ. В сентябре во время политического ток-шоу "Пульс" на телеканале "112 Украина" Грымчак и бывший глава Минтранса и экс-губернатор Запорожской ОГА Евгений Червоненко устроили перепалку, в ходе которой замминистра позволил себе мат в эфире.

В студии обсуждался, в частности, вопрос поставок воды на территорию аннексированного Крыма с материковой Украины.

"Это видят и Америка, и Россия. И не надо так смотреть, твои дела говорят громче слов... Не кривись, я тебе слова не давал", - в какой-то момент сказал Червоненко к Грымчаку.

"Я тоже тебе не давал, замолчи, бл*дь!" - разозлился в ответ Грымчак, что вызвало бурю негодования у присутствующих.

Напомним, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки. 

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

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Украина Керченский пролив ZIK Юрий Грымчак Евгений Мураев
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