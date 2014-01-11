От субботы до субботы. Луценко побили, Майдан ощетинился, Азаров излучает оптимизм

Премьер-министр Николай Азаров делает преувеличенно бодрые заявления, плохо корреспондирующиеся с реальной ситуацией в стране. Член фракции "Батькивщина" Александр Бригинец инициирует проведение президентских выборов в конце марта текущего года. Лидеры оппозиционных сил продолжают заочную дискуссию о формате своего участия в президентской кампании.



Противостояние у Киево-Святошинского суда, где 10 января были вынесены приговоры "васильковским террористам" (каждый приговорен к 6 годам лишения свободы), ознаменовало завершение периода новогоднего затишья в отношениях власти и оппозиции. Активисты сумели заблокировать автобусы с "Беркутом" возле Святошинского РОВД и заставить спецназовцев снять маски. В борьбе за идентификацию милиционеров пострадал Юрий Луценко: экс-министра внутренних дел бывшие подчиненные решили "не узнать" и использовали против него дубинки.



Конфликт на столичном проспекте Победы заставил Майдан "ощетиниться", по выражению его нынешнего коменданта Арсена Авакова. Парадоксально, но факт: если лагерь протестующих готов противостоять внешней агрессии и может рассчитывать на помощь киевлян, то внутри него происходят весьма непростые процессы. Представители гражданского общества и оппозиционные политики все хуже понимают друг друга, создавая питательный грунт для провокаций и стравливания разных групп на Майдане.

"Покусывание" лагеря протестующих предпринимается на регулярной основе, и в этом нет ничего удивительного: если оппозиция обещает вынудить власть уйти раньше срока, то та готова защищаться. Огорчает, что асимметричные методы, дающие основания предполагать их использование властью, больше напоминают отдающий нафталином опыт борьбы против оппозиции в России.



На сегодня лидеры оппозиционных сил никак не могут определиться с форматом своего участия в президентской гонке. Виталий Кличко считает необходимым выдвижение единого кандидата в президенты, Арсений Яценюк обещает единую победоносную команду и решения, которым "будет аплодировать Майдан". К сожалению, оппонентам Виктора Януковича пока не удалось убедительно доказать, что они намереваются после своей победы строить качественно новую страну. Пока превалирует ощущение, что их основная задача – получение президентской булавы в свои руки, а не смена системы власти.



Поиск путей выхода из политического кризиса, тем временем, приобретает причудливые формы. Депутат-мажоритарщик от "Батькивщины" Александр Бригинец занялся избирательным во всех смыслах летоисчислением. Он легко определил дату проведения будущих президентских выборов на последнее воскресенье марта 2014 года, предлагая при этом считать "несущественным" пункт 16 Переходных положений Основного Закона, которым датой проведения первого тура президентских выборов определено последнее воскресенье марта 2015-го. Подобная избирательность в исполнении оппозиционных политиков уже в ближайшем будущем затруднит им создание отличной от власти системы идентификации.



Правительство и премьер-министр Николай Азаров в начале года излучают уже привычный, но от того никак не более убедительный оптимизм. Николай Янович уверен, что 2014-й станет переломным для Украины, с плохо скрываемой радостью ждет восстановления производственной кооперации с Россией, способной стать животворящей для отечественной экономики.

Рассчитывает Кабинет Министров и на скорейшее получение 80% 15-миллиардного российского кредита. Удешевление поставляемого РФ газа на 30% уже привело к замораживанию реверсных поставок "голубого золота" из Центральной Европы. Все происходит в таком формате, словно и нет на Майдане протеста, и не звучат не только из уст оппозиционеров призывы провести серьезную ротацию правительства.



Сомневаюсь, что в сложившейся ситуации Запад полностью откажется от сотрудничества с Украиной. Умывание рук для США и ЕС будет означать демонстрацию слабости и отступление перед давлением России. Поэтому пока в Брюсселе и Вашингтоне проходит осмысление ситуации и поиск новой платформы для диалога с нашей страной.

В частности, на традиционную встречу глав внешнеполитических ведомств ЕС в литовском Тракае пригласили не действующего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару, а Петра Порошенко, активно совмещающего ипостаси неформального дипломата и потенциального кандидата в президенты.