Сегодня в Вене 30 европейских дипломатов обсудят кризис в Украине

Во вторник, 6 мая, глава МИД Украины Андрей Дещица и глава МИД РФ Сергей Лавров находятся в Вене, где проходит заседание комитета Совета Европы с участием около 30 министров иностранных дел из стран СЕ.

Об этом сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

"Главным вопросом повестки дня заседания являются современные вызовы перед Советом Европы для обеспечения стабильности в Европе. На сегодняшний день Совет Европы продемонстрировал четкую позицию в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах международно признанных границ, осудив незаконный "референдум" 16 марта и аннексию Автономной Республики Крым Российской Федерацией", - отметили в МИД Украины.

Центральной темой обсуждения будет кризис в Украине. Лавров и Дещица с другими коллегами примут участие в "рабочем ужине".

Во встрече в Вене примут участие около 30 министров иностранных дел из стран Совета Европы, которая состоит из 47 государств. В Вене будет присутствовать британский министр Уильям Хейг, участие его коллег из Германии и Франции не запланировано.

Напомним, что Лавров и Дещица официально встречались только раз - в Женеве 17 апреля, когда руководители дипломатических ведомств США, ЕС, России и Украины одобрили соглашение по деэскалации кризиса.