Госохрана заявила, что на Турчинова и Яценюка готовят покушения

Начальник Управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей заявил, что СБУ получила информацию о подготовке покушений на кандидатов в президенты Украины и на представителей руководства страны, в частности, на Александра Турчинова и Арсения Яценюка.

Об этом он заявил в интервью газете "Сегодня".

"На днях СБУ информировала нас о готовящихся покушениях, не только на кандидатов, но и на представителей власти (Турчинова, Яценюка, Ярему - ред.). У этих людей уже есть госохрана. С учетом новой информации ее усилили. Сколько нужно для безопасности, столько и выставим", - заявил руководитель УГО.

Также он сообщил, что охрану кандидатам в президенты теперь предоставляют только тем, в отношении кого есть информация о реальной угрозе.

"В настоящее время действует норма, согласно которой УГО охраняет кандидатов, в отношении которых есть информация о реальной угрозе", - заявил он.

Напомним, ранее в СБУ заявили о возможных покушениях на Юлию Тимошенко и других кандидатов в президенты.