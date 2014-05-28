Кадыров открестился от чеченцев на Донбассе: у нас нет армии

Глава Чечни Рамзан Кадыров опровергает сообщения об участии боевых подразделений из Чечни в военных действиях в Донецке

Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.

"Никакие "чеченские военнослужащие" и, тем более, "военные колонны Чечни" в конфликте не принимают участия. Чечня является одним из субъектов РФ и в соответствие с Конституцией РФ не имеет вооруженные силы. Если же в зоне конфликта кто-то видел чеченца, то это его личное дело", - заверил Кадыров.

Чеченцев "три миллиона и две трети из них проживает за пределами ЧР, в т.ч. на Западе", сказал он.

"Мы не можем и не должны знать, кто из них куда едет, как не знали в Киеве, кто из украинцев ехал воевать в Грозный", - отметил глава Чечни.

Однако Кадыров выразил надежду на то, что Украина, в конечном счете, как и прежде, "станет дружественной России страной".

"Мы очень хотим, чтобы в этой стране воцарился мир. Внешняя политика находится в компетенции Президента России и МИДа. Они прилагают все силы для того, чтобы в братскую Украину вернулись порядок и стабильность. Мы решительно поддерживаем позицию президента России Владимира Путина в этом вопросе", - отметил он.

Напомним, ранее руководитель группы информирования об антитеррористической операции (АТО) Владислав Селезнев сообщил, что в незаконных вооруженных формированиях в восточных регионах Украины принимают участие выходцы с Кавказа.

Сами чеченцы из батальона "Восток" рассказали, что являются "добровольцами из Российской Федерации, кадыровцами".