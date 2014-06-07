В день своей инаугурации Порошенко стал дедом

Сегодня, 7 июня, Петр Порошенко стал дедом.

Об этом сам Президент Украины сообщил на торжественном приеме в "Мыстецьком Арсенале", передает Lb.ua.

"Я счастлив оттого, что сегодня украинцев стало больше. Сегодня я стал дедом", - сказал Порошенко.

Внука родила невестка Порошенко, Юлия Алиханова, на которой Алексей Порошенко женился в сентябре прошлого года.

"Украинский народ – самый великий и самый прекрасный народ в мире, я счастлив оттого, что служу украинскому народу", - заявил Президент Украины.

Отметим, что у самого Петра Порошенко – четверо детей.

На прием в честь инаугурации нового главы государства прибыли, в частности, Днепропетровский губернатор Игорь Коломойский, глава Донецкой ОГА Сергей Тарута, бизнесмены Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Александр Ярославский, а также третий президент Украины Виктор Ющенко, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов, мэр Киева Виталий Кличко, а также другие видные политические деятели.

Больше подробностей с церемонии инаугурации Петра Порошенко смотрите в спецтеме "Главреда".