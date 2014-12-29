Украина должна определиться: АТО или военное положение - Кравчук

Украина должна определиться, проводит она антитеррористическую операцию, или находится в военном положении.

Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, пишет Укринформ.

"Я убежден, что нам нужно как можно быстрее принять концепцию военного положения в областях. В областях повторяю. Военного положения. Тогда мы будем знать, какие у нас отношения, кто наш враг, и не только внешний, но и внутренний", - отметил Кравчук.

По его словам, многие люди на Западе отмечают, что украинская сторона сначала сама должна разобраться с терминологией.

"Нам нужно определиться, какие наши официальные отношения с Россией - АТО или мы в военном положении", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Кравчук и экс-премьер-министр Евгений Марчук призывают руководство страны безотлагательно подать заявку на членство Украины в НАТО.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что в Украине может быть введено военное положение, если мирные формы урегулирования конфликта на территории нашей страны не дадут результата.