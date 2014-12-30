Боевики никак не угомонятся: атаковали "киборгов" из аэропорта Донецка

Во вторник, 30 декабря, в зоне АТО на Донбассе, начиная с 14 часов, боевики шесть раз обстреляли позиции украинских военных.

Об этом говорится на странице пресс-центра АТО в Facebook.

В то же время в ведомстве отметили, что террористы применяли против силовиков стрелковое оружие, минометы и артиллерию.

"Артиллерийский огонь террористы вели в районах населенных пунктов Орлово-Ивановка и Малоорловка, из минометов - вблизи Опытного. Из стрелкового оружия боевики обстреляли новый терминал аэропорта Донецка (защитников объекта за стойкость называют "киборгами" - ред.)", - отметили в пресс-центре.

Также в штабе АТО сообщили, что утром в районе н.п. Енакиево был зафиксирован пролет беспилотника.

"Наши военные продолжают удерживать свои позиции на линии разграничения, охраняя мир и покой на Донбассе, и всесторонне способствуют нормализации ситуации в регионе", - резюмировали в ведомстве.

Напомним, ранее в СНБО сообщили, что за прошедшие сутки ситуация в зоне спецоперации на Донбассе ухудшилась.