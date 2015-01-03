Новая встреча в "нормандском формате" по Украине состоится в Берлине - СМИ

Ближайшая встреча в "нормандском формате": Украина, Россия, Франция и Германия относительно урегулирования кризиса на Донбассе может состояться уже 5 января в Берлине.

Об этом со ссылкой на свои источники в столице Германии сообщает ТАСС.

"Сейчас прорабатывается вопрос и организационные моменты встречи политдиректоров в "нормандском формате" по Украине. Пока есть понимание, что она состоится в Берлине 5 января", - пишет издание.

Также сообщается о возможности встречи глав МИД четырех стран, которая предварительно запланирована после 7 января.

Напомним, ранее Казахстан подтверждал готовность организовать встречу в "нормандском формате" для разрешения украинского кризиса, предварительно обсуждались даты 15-16 января.

Также напомним, Президент Украины Петр Порошенко намерен 15 января посетить столицу Казахстана Астану, где состоится встреча с лидерами Германии, Франции и России.

Напомним, ранее сообщалось, что переговоры по Донбассу могут пройти в "веймарском формате".