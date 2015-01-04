Штаб АТО: ситуация под Донецком значительно осложнилась

Ситуация в зоне АТО на Донецком направлении за последние часы значительно осложнилась: сегодня боевики 22 раза обстреляли украинских бойцов.

Об этом сообщили в пресс-центре АТО.

По состоянию на 18.00, "начиная с 6 часов утра, незаконные вооруженные формирования осуществили 22 обстрелы позиций украинских военных".

"Сначала боевики 6 раз обстреляли из стрелкового оружия, гранатометов и минометов наши подразделения, которые удерживают позиции вблизи Марьинки. Впоследствии террористы перенесли огонь на защитников аэропорта Донецк и поселка Пески", - сообщили в штабе АТО.

Кроме того, "под обстрел также попали наши позиции вблизи населенных пунктов Красногоровка, Опытное и Северное. Боевики активно применяли стрелковое оружие, гранатометы, минометы и вооружение танка".

Также отмечается, что террористы дважды открывали артиллерийский огонь по украинским военным из жилых кварталов Донецка.

Военные на эту провокацию не поддались и в ответ не стреляли.

В течение дня в других районах Донбасса было зафиксировано еще шесть обстрелов.

В Донецкой области боевики вели огонь по населенным пунктам Золотое, Никишино и Чернухино, а в Луганской из минометов и стрелкового оружия обстреляли наших военных под Крымским.

Напомним, ранее наблюдатели ОБСЕ также подчеркивали возросшую напряженность на Донбассе.