Боевики интенсивно обстреляли Крымское, Станицу Луганскую и Счастье

На Луганщине за минувшие сутки интенсивность обстрелов контролируемой территории Украины значительно усилилась.

Об этом сообщает глава Луганской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

"Самые горячие боевые точки - Крымское, Станица Луганская и Счастье". Так, Крымское (Новоайдарский район) подверглось нескольким обстрелам из минометов и установок "Град", последний из них произошел нынешней ночью. Жертв и раненых нет, - сообщает губернатор.

"В селе повреждены жилые дома на нескольких улицах (взрывной волной выбиты окна и двери). Четыре мины взорвались во дворе агрофирмы" Дионис "и повредили офисное помещение и хозяйственные пристройки. По состоянию на 10.00 в Крымском относительно спокойно", - отмечается в сообщении.

По информации Москаля, в Станице Луганской практически не стихают перестрелки с применением автоматического оружия. Под утро боевики обстреляли расположенный вблизи Кондрашовки опорный пункт украинских силовиков из крупнокалиберных пулеметов и минометов. Повреждены несколько частных домов, информации о пострадавших среди мирного населения нет", - отмечается в сообщении.

Кроме того, местные жители сообщают о наращивании тяжелой техники и количества боевиков на берегу Северского Донца, контролируемого ЛНР.

"Сегодня после полуночи интенсивному обстрелу из артиллерии подверглись окрестности Счастья. Разрушений инфраструктуры нет, информация о пострадавших выясняется", - говорится в сообщении.

В штабе АТО сообщали, что за минувшую ночь ситуация в зоне проведения антитеррористической операции существенно усложнилась. За сутки боевики 50 раз обстреляли позиции наших военных. Только ночью силовиков обстреляли 34 раза.