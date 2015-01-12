Германия не уверена, что сегодняшняя встреча по Донбассу будет результативной

В Берлине встретились главы МИД Украины, России, Франции и ФРГ.
Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прокомментировал встречу с главами внешнеполитических ведомств Украины, России и Франции ("нормандский формат") относительно конфликта на Донбассе.
Об этом пишет УНИАН со ссылкой на данные немецкого МИДа.
"Не уверен, что прогресс будет достигнут - но это будет неправильно не совершить попытку его достичь", - заявил он перед встречей со своими иностранными коллегами.
Напомним, издание Радио Свобода сообщало, что министры иностранных дел Украины, России, Германии и Франции проводят встречу в Берлине, где обсуждают ситуацию в Украине.
Ранее СМИ писали, что встреча в столице Казахстана - Астане - по урегулированию ситуации на Донбассе в "нормандском формате" (Украина, Россия, Германия, Франция) может не состояться.
Видео: ТСН