Порошенко приказал украинским военным прекратить огонь на Донбассе

Вооруженные силы в 0:00 прекратят огонь по всей линии соприкосновения.

Об этом Президент Украины, Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко заявил в своем обращении из Генерального штаба Вооруженных сил.

"Я отдаю приказ с 00:00 15 февраля Вооруженным силам Украины, Национальной Гвардии Украины,подразделениям МВД, Госпогранслужбы, которые задействованы в АТО, полностью прекратить огонь на территории Луганской и Донецкой областей", - заявил Президент.



При связи с руководителями секторов в зоне АТО они доложили, что до них приказ доведен, и они приступили к его выполнению.