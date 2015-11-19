Путин торгуется и хочет что-то получить конкретное за "слив" Донбасса — адвокат Савченко

Война на Донбассе закончится ровно в тот момент, когда российский президент Владимир Путин получит то, что он хочет взамен за слив Донбасса.

Такое мнение высказал адвокат украинской летчицы Надежды Савченко Марк Фейгин в интервью ТСН.

По его словам, это может быть, допустим, отказ от санкций или части санкций, которые могут снять с России.

"Сейчас кажется совсем невероятным, но я напомню, что совсем недавно Иран был обложен серьезными санкциями из-за ядерной программы, которую Иран вел о создании атомного оружия. Тем не менее, в результате политических переговоров выторговали себе положение, при котором санкции постепенно снимаются. Дают ему возможность быть полноправным членом международного сообщества. Россия ровно на то же самое рассчитывает. Конечно, за скобками остается вопрос Крыма.

Но вот Донбасс — это разменная монета в этой игре. А уж украинские политзаключенные — это такая мелкая разменная монета для Кремля, что он легко с ней расстанется.

Просто Путин, как на любых, торгах пытается получить взамен что-то конкретное. Пока ему это конкретное не предложат — война будет продолжаться", — подчеркнул правозащитник.

Напомним, ранее российский политолог Дмитрий Орешкин заявил, что Кремль сливает Донбасс как военную структуру и пытается легализовать как геополитическую реальность.

фото: rbc.ua