В ГПУ рассказали, когда ЕС отменит санкции против окружения Януковича

ЕС в марте следующего года отменит санкции против бывших высокопоставленных должностных лиц, введенных после Революции Достоинства.

Об этом заместитель генерального прокурора Украины Виталий Касько рассказал в интервью программе "ТСН.Тиждень".

"По моему мнению, санкции начнут сниматься с начала следующего года. Постепенно. По моему прогнозу, в марте они будут сняты в полном объеме. Логика Евросоюза проста — по их мнению, года-два достаточно для правоохранительных органов соответствующего государства, чтобы разобраться, что это за деньги, и добыты ли они преступным путем, и после этого в рамках механизмов международной правовой помощи наложить арест на счета, недвижимость и другие объекты за рубежом. Если двух лет недостаточно, то правоохранительные органы работают недостаточно эффективно. Поэтому, из того, что я слышу от западных партнеров, дальнейшего продолжения санкций ожидать не стоит", — сказав Каско.

Он считает, что украинские правоохранительные органы должны заниматься арестами имущества и активов бывших соратников Януковича, расследуя уголовные производства против них. Касько напомнил, что в странах ЕС, Швейцарии, Лихтенштейне на основании санкций арестованы имущество и активы экс-чиновников Украины.

По его словам, имущество и денежные средства арестованы не на основании решений украинских правоохранительных органов и судов, и в этом заключается проблема, что как только международные административные санкции прекратят действие, аресты будут разблокированы.

Касько подчеркнул, что имущество и активы необходимо арестовать в рамках украинских уголовных производств, и тогда после снятия санкций все эти активы продолжат находиться под арестом до решения производств украинскими судами по существу и осуждений, при наличии к тому оснований.

Отметим, что в 2014 году Генеральная прокуратура Украины открыла более 30 уголовных производств в отношении экс-президента Виктора Януковича и людей из его окружения.

По решению Совета ЕС применены ограничительные санкции в отношении 22 бывших украинских высокопоставленных должностных лиц и связанных с ними людей. Аналогичные санкции применены правительствами США, Канады и Швейцарской Конфедерации. На банковских счетах в Швейцарии, Латвии, Лихтенштейне арестованы средства бывших высокопоставленных лиц.

Напомним, ранее у Порошенко анонсировали заочные суды над Януковичем и его соратниками.