Турчинов троллит стратегию нацбезопасности РФ: писали журналисты "Лайфньюз"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов охарактеризовал новую стратегию национальной безопасности России как пустой документ.

Вместе с тем он отметил существующие угрозы для Украины со стороны РФ, передает пресс-служба СНБО.

Секретарь СНБО отметил, что "российская угроза, к сожалению, для нашей страны не пустая", и заявил, что "противодействие российской агрессии для нас остается главным приоритетом безопасности государства".

Турчинов напомнил, что последняя редакция этого документа под названием "Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года" была принята еще в 2009 году, "хотя до 2020 года эта стратегия не дотянула".

"Главный документ безопасности России переполнен пустыми лозунгами и саморекламой величия России и ее руководства. При ознакомлении со стратегией создается впечатление, что ее готовили не специалисты сектора безопасности, а журналисты российского "Лайфньюз" после получения "тринадцатой" зарплаты", — отметил секретарь СНБО.

"Что важно, впервые со времен СССР в стратегии национальной безопасности Путина определен главный враг — США, которые "противодействуют самостоятельной внешней и внутренней политике России, стремясь сохранить свое доминирование в мире". В таком же статусе "врага" выписан и Североатлантический альянс НАТО, "расширение, приближение его военной инфраструктуры к российским границам создают угрозу национальной безопасности", — отметил он.

Турчинов обратил внимание, что среди "главных друзей" РФ, определенных стратегией, - Китай и Индия, которые, по его мнению, "вряд ли поддержат Россию в ее террористических провокациях и военных преступлениях".

"Не забыли в этом документе и об Украине. По версии Кремля, в Украине произошел "антиконституционный государственный переворот". При этом Запад и США создали "военный конфликт на востоке Украины". Это, в свою очередь, согласно документу, создает угрозу для России в связи с большой протяженностью российско-украинской границы", — заявил Турчинов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что главным достижением "в лучших традициях соцреализма в стратегии определено развитие духовности Российской Федерации".

"Возрождаются традиционные российские духовно-нравственные ценности. У подрастающего поколения формируется достойное отношение к истории России. Происходит консолидация гражданского общества вокруг общих ценностей... таких как... уважение семейных и конфессиональных традиций, патриотизма... Для противодействия угрозам нацбезопасности Российская Федерация сконцентрирует усилия на укреплении внутреннего единения российского общества...", — резюмировал Турчинов.

Напомним, ранее сообщалось, что в обновленной стратегии национальной безопасности Российская Федерация рассматривает Украину как "долгосрочный очаг нестабильности в Европе".