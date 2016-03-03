Семерак ответил Луценко: Брюссель не любит манипуляций

Европейский Союз поддерживает украинское правительство и призывает прекратить распри в парламентской коалиции.

Об этом написал на своей странице в Facebook народный депутат фракции "Народный фронт", председатель Украинской части парламентского комитета ассоциации Украина—ЕС Остап Семерак, комментируя высказывания главы фракции БПП Юрия Луценко.

В частности, он указал на манипуляции, которые содержатся в заявлении Луценко о результатах визита делегации Верховной Рады в Европарламент.

"Брюссель, Юрий Луценко, не верит слезам. Вполне согласен. А еще Брюссель не любит манипуляций. Более того, в Европе не имеют дело с политиками, которые позволяют себе искажения сути", — отметил Семерак.

Представитель фракции "Народный фронт" заметил, что он так же, как и Луценко, был на многих встречах в Брюсселе, как закрытых, так и публичных, где общался с европейскими политиками "искренне и откровенно".

"Правительство получило поддержку. Распри в коалиции должны прекратиться. Это неприлично, и в конце концов вредит не правительства, а стране. Потому что другой конфигурации существующей коалиции не существует", — подчеркнул Семерак.

"Олигархия в парламенте, Юрий Витальевич. И она потирает руки, когда мы ссоримся", — подчеркнул народный депутат.

Комментируя заявления Луценко о необходимости "срочно создать технократическое правительство", нардеп отметил, что в истории нет примеров, когда прорыв осуществляли технократические правительства.

"Технократы — это люди-роботы, которые работают по шаблону. А где тот шаблон украинского прорыва? Прорывы, Юрий Луценко, осуществляют отчаянные, которые не обращают внимания на рейтинг и собственное будущее. Спросите Бальцеровича, какой он имел рейтинг после реформ. И спросите поляка сегодня, является ли он национальным героем?", — подчеркнул Семерак.

По его мнению, борьбе с коррупцией в Украине мешает то, что в нашем государстве суды не работают по-европейски, а Генпрокуратуру до сих пор возглавляет Виктор Шокин, "о чьем увольнении открыто и вслух говорят дипломаты и наши партнеры".

"Нельзя вести переговоры со страной, где непрогнозируема парламентская коалиция, на трибуне Рады — популизм, губернаторы в предвыборных турне, а лидеры фракций коалиции упражняются в словесных оскорблениях собственного правительства. Напомню вам слова Арсения Яценюка: после этого правительства будет технократическое. Но не долго. Потому что на смену придет российское", — резюмировал Семерак.