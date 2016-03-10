Адвокат Савченко о "письме Порошенко": Кремль активно работает

Адвокат арестованной в РФ украинской летчицы и нардепа Надежды Савченко Николай Полозов заявил, что переданное ей поддельное письмо якобы от президента Украины Петра Порошенко является "старым чекистским метод разводки".

Об этом он написала на своей странице в Facebook.

В то же время юрист уточнил, что "Кремль активно работает".

"Всемирная поддержка Савченко, резкие заявления западных политиков, все вместе, помноженное на героическую стойкость Надежды, корежит российскую власть и лично Путина (президент РФ Владимир Путин — ред.) во главе нее", — отметил защитник.

По словам Полозова, в этот раз был задействован весь арсенал оперативной ФСБшной разработки, доступной Кремлю: пранкеры, фальшивые подметные письма.

"Но что я хочу сказать. Ни нам, адвокатам Надежды, ни ее сестре и матери, ни консулам, ни политикам не удавалось изменить мнение Надежды относительно прекращения сухой голодовки. А Владимиру Владимировичу, в конечном итоге, удалось", — добавил адвокат.

Напомним, после получения письма якобы от Петра Порошенко Надежда Савченко решила начать принимать воду и пищу, позже выяснилось, что документ поддельный. Узнать больше о "деле" народной избранницы можно здесь.