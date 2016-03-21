"Судья бубнит": в России Савченко начали оглашать приговор

В понедельник, 21 марта, в российском городе Донецк суд начал оглашать приговор арестованной в РФ украинской летчице и нардепу Надежде Савченко.

Об этом в своем Twitter-аккаунте написал ее адвокат Николай Полозов.

В то же время защитник нашей соотечественницы уточнил, что "судья бубнит".

"Суд начал оглашать приговор... Самая утомительная часть процесса", — отметил юрист.

Напомним, ранее Николай Полозов заявил, что здоровье находившейся в СИЗО Надежды Савченко идет на поправку. Узнать больше о "деле" нашей соотечественницы можно здесь.

Видео: Радио Свобода