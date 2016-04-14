Раскол в "Народном фронте", не могут определиться с кандидатами на пост министра инфраструктуры — СМИ

На заседании фракции Арсения Яценюка "Народный фронт" произошел очередной скандал.

Об этом сообщил один из народных избранников изданию "Главком".

Не смотря на то, что многие депутаты высказывались критически по кандидатуре Омельяна руководство фракции ультимативно настояло на его выдвижении. Что и стало причиной серьезного раскола среди депутатов.

Напомним, ранее на пост министра инфраструктуры был согласован и поддержан фракцией депутат от НФ Валерий Лунченко.

"Народный фронт" утвердил список министров по своей квоте. Окончательное решение было принято на заседании фракции.

В свою очередь Арсен Аваков продолжит возглавлять МВД, а Павел Петренко — Минюст.

Что касается министерства образования — его, по мнению фракции, должна возглавить Лилия Гриневич.

В свою очередь, на пост министра инфраструктуры после недолгих дебатов была утверждена кандидатура Валерия Лунченко.

Также в будущем правительстве фракция видит и Игоря Жданова, который должен возглавить министерство молодежи и спорта.

фото: nikvesti.com