Главарь ДНР надеется, что конфликт на Донбассе закончится в этом году

Главарь самопровозглашенной "Донецкой народной республики" (ДНР) Александр Захарченко ожидает, что конфликт на Донбассе закончится в этом году.

"Надеюсь, что в этом году. Но не факт. Мы пытаемся решить все миром", — сказал Захарченко, сообщает РИА Новости.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что мир на Донбассе будет обеспечен, даже если некоторые шаги не популярны в украинском обществе. По его словам, за время конфликта на Донбассе пострадали 21 тыс. человек.

Также стоит отметить, что ранее Захарченко озвучил условия боевиков, при которых могут прекратиться военные действия на Донбассе.