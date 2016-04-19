Чубаров назвал, чего Путин никогда не добьется от крымских татар

Слабость международных институтов развязывает Кремлю руки для дискриминации и репрессий в отношении крымскотатарского населения.

Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в интервью "Апострофу".

По его мнению, завтра российские оккупанты вполне могут объявить экстремистами не только сегодняшних членов Меджлиса, но и местных и региональных меджлисов, а в них — более 2,5 тыс человек.

"Они могут объявить экстремистами тех, кто был в составе Меджлиса вчера, десять лет назад. Россия будет брутально нарушать международные нормы, в том числе, в сфере прав человека и по отношению к крымским татарам ровно настолько, насколько она будет оценивать беспомощность международных институтов. Если завтра Путин будет исходить из того, что его дальнейшие действия по дискриминации и репрессиям и крымских татар, и людей других национальностей будут ограничиваться со стороны других государств очередными только лишь заявлениями, то он на это пойдет", — заявил Чубаров.

"Но единственное, чего, возможно, добьются пророссийские власти — не будет открытых выступлений против своих коллаборантов и против самой оккупационной власти. Но точно не будет поклонения, не будет покорности, этого они не смогут добиться", — считает глава Меджлиса.

Напомним, ранее Чубаров заявил об агрессии России: крымские татары живут в катастрофической ситуации.