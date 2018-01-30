Журналист рассказал, как Путин "любит" Украину

Журналист Павел Казарин считает, что президент России Владимир Путин "любит" Украину, но советскую, такую "Малороссию".

"В рамках своего сознания он (Путин, — ред.) любит Украину, просто он любит Украину советскую, УССР, такую "Малороссию", у которой песни протяжные, буква "г" фрикативная, застолья пышные, танцы интересные. Но он не воспринимает ее как какое-то отдельное государство, которое имеет право определять свое будущее, потому что Владимир Путин мыслит в рамках того, что есть мировой президиум, который определяет сферы влияния и контролирует их", — сказал Казарин в интервью "Апострофу".

Он уточнил, что Путин — это в принципе человек из Советского Союза, очень аналоговый человек. Так, президент РФ сам признавался в интервью, что не пользуется интернетом, информацию о происходящем в стране и за границей ему готовит либо пресс-служба, либо сотрудники Федеральной службы безопасности, либо администрация президента, а, скорее всего, и те, и те, и те.

"В этом смысле Владимир Путин искренне является носителем советских догм. Например, он говорил, что Интернет возник как проект ЦРУ, так и развивается. Владимир Путин искренне воспринимает сериал "Карточный домик" как практическое руководство о том, как существует американская политика (об этом писал Михаил Зыгарь в своей книге "Вся кремлевская рать"), и он смотрит сериал "Карточный домик" как документальный сериал", — добавил журналист.

По его словам, глава Кремля искренне считает, что в мире действует право силы, а не право, как таковое, юридическая категория.

Кроме того, по мнению Путина, у современной России есть полное и монопольное право на определение судьбы постсоветских республик.

"В этом смысле ему Украина, безусловно, представляется как некая территория, которая должна быть подконтрольна Москве. Либо она будет эдакой Беларусью, либо, если она не будет Беларусью, значит, она будет буфером. Я думаю, в его картине мира подобное восприятие реальности является нормативным", — отметил Казарин.

Ранее журналист и телеведущий Евгений Киселев назвал два повода для Путина мстить Украине.