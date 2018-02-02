Луценко анонсировал представление на привлечение к уголовной ответственности нардепа из "Оппоблока"

Генеральная прокуратура Украины внесет представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Евгения Бакулина уже на следующей неделе, заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Запланировано представление в Верховную Раду с просьбой дать разрешение на привлечение к уголовной ответственности господина Бакулина. Это представление будет внесено на следующей неделе и рассмотрено парламентом в установленном порядке", — цитирует Луценко УНИАН.

В июле прошлого года генпрокурор Луценко заявлял, что готовится представление в ВР о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Бакулина.

"В рамках дела о нефтебуровых показаниях Кацубы, который пошел на сделку со следствием, дают нам полную возможность готовиться привлекать к уголовной ответственности народного депутата Бакулина", — сказал Луценко.

По его словам, соответствующее представление поступит в парламент несколько позже, поскольку парламент ушел на каникулы: "... депутатов будем считать по осени".

Напомним, в апреле 2014 года Печерский суд Киев вынес решение отпустить подозреваемого в крупных махинациях на газовом рынке Украины экс-главу НАК "Нафтогаз Украины" Бакулина под залог в 9,987 млн грн, который был задержан в рамках расследования коррупционных схем в газовой отрасли.

В сентябре того же года Генпрокуратура закрыла уголовное производство против Евгения Бакулина и ряда топ-менеджеров компании.

Однако почти одновременно с этим против Бакулина было открыто два уголовных производства по факту попытки подкупа избирателей в пользу кандидата в народные депутаты.