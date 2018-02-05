Яценюк едет в Вашингтон для встреч в Совете нацбезопасности, Госдепе и Пентагоне

6-7 февраля лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк будет находиться с визитом в Вашингтоне, сообщает пресс-служба "Народного фронта".

Запланированы его встречи с высокими представителями Совета национальной безопасности Соединенных Штатов и руководством Государственного департамента США и Пентагона, а также с конгрессменами США от Республиканской и Демократической партий.

Планируются выступления Арсения Яценюка в Совете внешних отношений, Атлантическом совете и фонде "Heritage".