Яценюк встретился в Вашингтоне с помощником Тиллерсона по делам Европы

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк визит в Вашингтон начал со встречи с Вессом Митчеллом, помощником Государственного секретаря Соединенных Штатов по делам Европы.

Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

"Мне импонирует практическая, нацеленная на результат настроенность украинской команды Государственного департамента", – отметил он. По словам Яценюка, в разговоре с Вессом Митчеллом речь шла о важнейших вопросах двусторонней повестки дня, которые следует реализовать в этом году.

"Это — вопрос безопасности, экономического развития, приватизации и борьбы с коррупцией. Рад, что наши подходы, оценки и ожидания совпадают", – написал лидер НФ.