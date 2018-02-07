Яценюк назвал способ остановить Россию

7 февраля 2018, 11:24

Экс-премьер подчеркнул необходимость принятия закона о национальной безопасности.

Россия самостоятельно не остановится, ее надо остановить, и единственный путь это сделать - членство Украины в НАТО, заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк журналистам во время визита в Вашингтон во вторник, 6 февраля, передает пресс-служба партии.

"Решение США о поставках оборонительного оружия для Украины – это очень важный шаг. Но просто поставка оружия не решит глобальной проблемы безопасности для Украины и мира. Необходимо подписать план действий относительно членства в НАТО и дать четкий сигнал всему миру, что конечная цель Украины и Альянса – стать членом НАТО", - заявил лидер "Народного фронта". Арсений Яценюк подчеркнул, что "Выделение 350 миллионов долларов Украине на сектор безопасности, тренировки украинских военных – это очень важный шаг. Но без всеобъемлющих гарантий безопасности для Украины это не дает возможности Украине защитить себя и своих партнеров".

Он напомнил, что по Будапештскому меморандуму Украина избавилась от арсенала ядерного оружия: "Этот меморандум гарантировал территориальную целостность Украины. А в итоге Россия захватила часть Украины. Это означает, во-первых, что Россия не остановится, и во-вторых, что ее надо останавливать. На это есть несколько рецептов. Конечно, это усиление украинской армии. Мы тратим 5% валового внутреннего продукта на украинскую армию, и наши западные партнеры нам помогают. Второе – это то, чтобы украинская армия соответствовала стандартам НАТО. Именно для этого необходимо принять закон о национальной безопасности".

"Чем быстрее Украина станет членом НАТО, тем понятнее будет для России, что захватить Украину невозможно, тем понятнее будет для всех в мире, что Украина является частью единого пространства безопасности. Просто поставки оружия не решит глобальной проблемы безопасности для Украины и для мира", - подчеркнул он.

"Если бы НАТО не приняло решение о членстве Балтийских стран, думаю, российские танки сейчас бы были уже в Балтии. Если бы Альянс не принял решение о членстве Польши в НАТО, не знаю, что происходило бы с безопасностью Польши и других стран", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Лидер "Народного фронта" отметил: "Надо найти политическую волю в мире на принятие этого ответственного решения (относительно членства Украины в НАТО - ред). Потому что Россия не остановится, и это надо осознать. Ее надо остановить. А остановить ее можно через четкие международно-правовые механизмы".

Он подчеркнул, что в Альянсе нужен консенсус: "Этого консенсуса мы не достигли в 2008 году, когда Украине было фактически отказано в плане действий относительно членства в НАТО. В результате россияне захватили часть Грузии, захватили Крым, Донецк и Луганск. Сколько еще Россия должна осуществить международных преступлений для того, чтобы осознали простую реальность – это решение нужно для безопасности как Альянса, так и Украины". Нужна политическая воля Альянса по принятию данного решения: "Надо подписать план действий относительно членства в НАТО, дать четкий сигнал всему миру: есть план действий, конечная цель Украины - как и наша, так и Альянса – сделать Украину членом НАТО. И дальше двигаться по дорожной карте, как мы движемся со всеми нашими партнерами".

Лидер "Народного фронта" также отметил, что сейчас на повестке дня должно быть, в частности, полноценное возобновление работы комиссии Украина-НАТО, "которая, к большому сожалению, сейчас стоит под вопросом из-за позиции Венгрии": "Думаю, что наши друзья и партнеры в Венгрии не могут ставить вопрос мировой безопасности... в зависимость от каких-либо узкополитических вещей, в которых можно и нужно найти консенсус. Мы готовы найти понимание относительно любого законодательства, которое приняла Украина. Это законодательство принято в интересах украинского государства, а в интересах украинского государства в том числе - защищать языковые меньшинства в Украине, что и предусматривает закон. И это не может быть поводом для того, чтобы блокировать безопасную комиссию Украина-НАТО".

Арсений Яценюк еще раз подчеркнул необходимость принятия закона о национальной безопасности, который внесен президентом Украины: "Этот закон разрабатывался в течение последних нескольких лет при поддержке наших американских партнеров. Надеюсь, что он будет принят парламентом". Напомним, Арсений Яценюк находится с визитом в Вашингтоне 6-7 февраля.

Он провел встречи с заместителем государственного секретаря Соединенных Штатов по делам Европы Вессом Митчеллом, советником президента США по вопросам Европы и России Фионой Хилл, заместителем министра обороны Соединенных Штатов по вопросам международной безопасности Робертом Каремом, лидером демократов в конгрессе США Нэнси Пелози, а также выступил в Совете внешних отношений. В рамках визита также запланирована его встреча с сенатором США от Республиканской партии Робертом Портманом и выступления в Атлантическом совете и Heritage Foundation.

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