"Переход от количества к качеству". Военный эксперт оценил оборонный потенциал Украины

20 февраля 2018, 07:36

Государство должно показать способность обеспечить качественное оснащение армии.

Эксперт оценил оборонный потенциал Украины

За четыре года войны оборонный бюджет Украины существенно увеличился, кроме того, украинская армия увеличила свою численность вдвое.

Об этом звявил во время чата в "Главреде" директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день стоит вопрос перехода от количества к качеству, а в 2018 году государство должно показать способность обеспечить качественное оснащение армии в условиях, когда денег на это выделено значительно больше.

"В этом году наши расходы на оборону составляют 86 млрд гривень. Это значительный показатель, хотя армия просила 141 млрд, чтобы удовлетворить все свои потребности. Поэтому в любом случае сегодня мы сильнее, чем в начале войны, но это не значит, что мы можем почивать на лаврах, поскольку потенциал РФ является значительным, и мы должны учитывать все риски для Украины в экономическом, политическом и военном жизни", — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что изначально российский план предусматривал контроль над Украиной через марионеточное руководство (президент Виктор Янукович и его окружение, часть которого имела российское гражданство).

"План по началу боевых действий основывался на убеждении в том, что во многих областях Украины действия россиян по созданию "Новороссии" будут поддержаны. Но это план потерпел крах, и это не позволило России обеспечить контроль над 9 областями, где планировались мощные движения по отделению от Украины", — говорит Згурец.

Он отметил, что военное вмешательство стало крайним резервом для России.

"И то, что даже в первый период войны, когда мы были чрезвычайно слабыми, но мы смогли нанести существенные потери России, уже тогда было сдерживающим фактором для РФ. теперь, после четырех лет войны, когда мы получили опыт, получили технику, потери России будут значительно больше. И эти риски российское руководство не может не учитывать и делать ставку на другие способы дестабилизации ситуации в Украине, оставляя военный путь напоследок", — добавил Згурец.

Напомним, ранее Згурец объяснил, что может нанести неприемлемые потери РФ.

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Россия Украина оборонный бюджет Сергей Згурец
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