Порошенко хочет сажать за подкуп избирателей. И уже определился – кого

На заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины 2 мая президент Украины Петр Порошенко выступил с предложением ужесточить ответственность за подкуп избирателей.

Президент обратился к представителям Нацполиции, СБУ и Генпрокуратуры с требованием расследовать дела о подкупе избирателей качественно, чтобы "каждый, кто совершил это преступление против демократии, оказался в тюрьме".

По его словам, привлечь к ответственности нужно не только исполнителей, но и организаторов подкупа избирателей, пишет пресс-служба главы государства.

При этом, несмотря на то, что последние случаи с подкупом избирателей связывают именно с президентской партией БПП – сам Порошенко заявил, что карать за подобные "грехи" необходимо оппозицию. "Пребывание в оппозиции отнюдь не дает политической защиты от уголовного преследования", – заявил украинский гарант, намекая правоохранителям, в каком направлении им следует работать.

Напомним, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко заявил, что, раздавая сейчас людям подарки, он закон не нарушает. "На сегодняшний день выборов нет, мы не находимся в избирательной кампании, поэтому нет предмета разговора", – считает он.

Кроме того, еще один представитель БПП Алексей Гончаренко придумал новый романтичный способ "не-подкупа" избирателей. Он дарит им свечу, шампанское и конфеты на день рождения. При этом сам Гончаренко такой жест подкупом избирателей не считает.