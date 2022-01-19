Арестович откровенно рассказал о причине своего увольнения

Арестович назвал причину своего увольнения / УНИАН

Алексей Арестович назвал причину своего увольнения с поста внештатного советника главы Офиса президента и спикера украинской делегации в трехсторонней контактной группе. Он намекнул, что принял решение в связи с ситуацией вокруг пятого президента Петра Порошенко.

В своем Facebook, Арестович раскритиковал и Порошенко, и власть Зеленского. По его словам, он не может простить нынешней власти "слабость".

"Знаете, я не собирался увольняться. В понедельник я приехал на работу, как обычно, подошел к зданию и понял, что больше не хочу переступать его порог. Потому, что я способен простить многое, включая личную подлость по отношению ко мне (это политика, все мы макиавелли, цинизм, холодный расчет и все такое). Но слабости я простить не могу", - говорится в сообщении.

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"Не знаю, кто автор сценария шоу в Жулянах, закрепившего слабость, как главный органический признак украинского государства (не путать со страной), но мне с ним уже точно не по пути", - подытожил Арестович.

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Ранее Главред писало том, что вечером в понедельник, 17 января, стало известно об увольнении внештатного советника главы ОП Андрея Ермака Алексея Арестовича.

Кроме этого, он ушел и с должности спикера украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

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