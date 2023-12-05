Все сблендерить и запечь: элементарный рецепт творожной запеканки, которую приготовить может даже ребенок

Пышная творожная запеканка в духовке - это возможно даже, если вы не умеете готовить.

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Творожная запеканка / коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Кулинарим с Таней 2.0)

В мире вкусных выпечек всегда место для классических рецептов, которые подчеркивают непревзойденный вкус и аромат природных ингредиентов. Сегодня Главред делится простым и вкусным рецептом творожной запеканки, который точно станет отличным дополнением к вашему кулинарному арсеналу.

Самая вкусная творожная запеканка - рецепт

Ингредиенты:

600 гр творога

100 гр сметаны

2 яйца

2 столовые ложки кукурузного крахмала

сахар

ваниль

цедра лимона

любые ягоды

Приготовление: Все ингредиенты перебиваем очень хорошо блендером до гладкой консистенции и выпекаем 35 мин. при темпертуре 170 градусов. Дать полностью остыть и затем можно есть.

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