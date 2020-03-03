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Ученые назвали причины скачков давления у молодых людей

3 марта 2020, 00:43

Такие недомогания могут быть предпосылками серьезных заболеваний.

Сердце
Контроль давления предупредит болезни сердца / http://horoshev.ru

В США ученые из исследовательской группы Университета Дьюка в Дареме, возглавляемой доцентом кафедры семейной медицины и общественного здравоохранения, доктором Юитиро Яно, выяснили, что скачки артериального давления у молодых людей могут быть сигналом сердечно-сосудистых заболеваний, требующих профилактики.

Как сообщает журнал JAMA Cardiology со ссылкой на результаты исследования, у 3394 добровольцев в возрасте 18-30 лет, принявших участие в исследовании в период с 1985 по 2015 год, были проанализированы перепады кровяного давления. Контрольные осмотры проводились через 2, 5, 7, 10, 15, 20, 25 и 30 лет.

Предпосылками к гипертонии считается значение выше 130 мм рт. ст. Ученых интересовал анализ изменения показателей систолического (верхнего) артериального давления.

Читайте такжеДиетолог пояснила, как с помощью питания снизить холестеринЗа исследуемый период 181 человек умер, а у 162 были выявлены следующие сердечно-сосудистые патологии: ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, инсульт, транзиторная ишемическая атака, заболевания периферических артерий с необходимостью проведения процедуры стентирования.

Ученые пришли к выводу, что важно анализировать скачки давления даже у молодых людей. Ранее выявление проблемы способно оказать помощь пациенту. Гипертоникам советуют пересмотреть свой образ жизни, питание, физические нагрузки, чтобы предотвратить в будущем тяжелые осложнения.

Напомним, ученые Колумбийского университета в результате исследований пришли к выводу, что поздний ужин грозит сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом.

Напомним, ранее эксперты назвали суперполезную специю, которая спасет от головной боли и лишнего веса. Оказалось, что это кардамон.

новости США артериальное давление сердечно-сосудистые заболевания ученые
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