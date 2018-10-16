Украина - Чехия: анонс матча Лиги Наций, где смотреть, оценки букмекеров

Анонс матча / Проспорт - ТСН

Во вторник, 16 октября, на поле харьковского стадиона "ОСК Металлист" в матче Лиги Наций сразятся сборные Украины и Чехии. Начало матча – 21.45. Прямая телетрансляция – каналы "Футбол 1" и "Украина".

Судейская бригада.

На обслуживание матча УЕФА назначило бригаду литовских арбитров во главе с Гедиминасом Мажейкой. Лайнсмены − Витаутас Симкус и Витенис Казлаускас. Дополнительные судьи Донатос Румсас и Робертас Валиконис. Четвертый арбитр– Довидас Сужиеделис. Делегат от УЕФА – Маркус Штенгер (ФРГ).

Недавняя товарищеская встреча с Италией, отличная игра сборной Украины и полностью

Экспертные оценки.

Недавняя товарищеская встреча с Италией, отличная игра сборной Украины и полностью заслуженная ничья с четырехкратными чемпионами мира (1:1) дала экспертам возможность говорить с уверенностью о хороших шансах на успех украинских футболистов в Лиге Наций.

Читайте такжеШевченко озвучил фамилии игроков сборной Украины на ближайшие матчиАналитики букмекерской конторы Parimatch оценивают шансы подопечных Андрея Шевченко в 79%. Только 11% на первое место в группе 1 Лиги В они отдают сборной Чехии и 10% − Словакии. Первое место позволит сборной Украины подняться в Лигу А. Если украинцы в Харькове одолеют чехов, до поднимутся в Лигу А и смогут заранее сразится за дополнительную путевку на чемпионат Европы-2020.

Однако, сборной Украины может помешать традиционная нехватка дефицит форвардов. В матче с со сборной Италии получил травму Артем Кравец, а его тезка Беседин лечится от повреждения уже давно. Сейчас Шевченко и его тренерский штаб могут рассчитывать либо на Романа Яремчука, либо и вовсе выдвигать на острие атаки кого-то из трио Ярмоленко – Цыганков – Коноплянка. Однако главный тренер украинцев явно на всякий случай довызвал Владислава Кулача из полтавской "Ворсклы". У чехов из-за серьезных проблем с голеностопом сборну уже покинул защитник Гейда. Заменой ему должен стать Млада Стронати. По прежнему в лазарете Дарида, Хюшбауэр, Ржезник и Сухи, а Соучек не сможет сыграть с Украиной из-за перебору "желтых карточек". Однако Чехия до этого в сверхпринципиальном гостевом матче обыграна своих географических соседей − сборную Словакии (1:2) и наверняка будет полна решимости навязать украинцам борьбу за первое место в группе 1.

Ориентировочные составы:

Украина: Пятов — Караваев, Бурда, Ракицкий, Матвиенко — Степаненко, Малиновский — Ярмоленко, Марлос, Коноплянка — Яремчук

Чехия: Вацлик — Челюстка, Кадержабек, Гебре Селассие, Брабец — Шик, Змргал, Дочкал, Павелка, Крменчик — Выдра

Оценки букмекеров

Букмекеры из "Пари-Матч" полагают, что фаворитом матча являются украинцы. На их победу дается коэффициент 1.71, на ничью – 3.60, на победу чехов – 5.80.

В конторе bet365 согласны с коллегами и дают на победу Украины коэффициент 1,70, на ничью − 3,75, на победу Чехии − 5,75.

В конторе "Фаворит-Спорт" на победу дают украинцев дают коэффициент 1.65, на ничью − 3.75, а на победу чехов − 6.00.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Шевченко рассказал, чего не хватает сборной Украины.