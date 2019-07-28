Динамо - Шахтер: трансляция матча, все подробности вокруг матча (обновляется)

Динамо - Шахтер / Главред

Сегодня официально открывается новый футбольный сезон в Украине. По традиции он открывается матчем за Суперкубок. В матче-открытии сойдутся два извечных соперника - киевское Динамо и донецкий Шахтер.

Суперкубок Украины проводится с 2004 года. Обладателем трофея становились только две команды - киевское Динамо и донецкий Шахтер. Восемь трофеев на счету донецкого клуба, семь раз Суперкубок выигрывали киевляне. В предыдущих 15 поединках за Суперкубок было забито 39 мячей (в среднем 2,6 гола за игру). При этом, чаще всего мячи забивались в стартовые 15 минут - 9 раз.

Напомним, что в прошлом году обладателем Суперкубка стало Динамо, которое с минимальным счетом победило Шахтер. Победный гол на 18-й минуте забил Виталий Буяльский.

14.00 - Номинальные гости сыграют в домашней, оранжево-черной форме. За два часа до стартового свистка арбитра горняки отправятся на стадион Черноморец.

13.30 - На прогулку по Одессе вышел Луиш Каштру с тренерским штабом горняков. Тренера пребывают в хорошем настроении, видно, что мыслями уже в сегодняшней игре.

13.00 - Вокруг гостиницы, где расположилось Динамо собралась большая армия фанатов киевлян. Все облачены в клубные футболки и шарфы.

12.00 - Ряд футболистов Шахтера прогулялись по Одессе. Любители селфи и автографов атаковали горняков.

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Где смотреть Суперкубок

В прямой трансляции матч можно посмотреть в 21:00 на телеканалах Украина и Футбол 1.

На канале Футбол в 20:15 начнется программа Великий футбол, в эфире которой ведущий обсудит с экспертами расклады перед поединком, а после финального свистка, ориентировочно в 23:15, эксперты поделятся со зрителями впечатлениями о матче.

Также текстовую трансляцию матча будет вести Главред.