Рома – Ливерпуль. 4:2. Видео фееричных голов – обидных и виртуозных

Главным арбитром выступает Дамир Скомина из Словении.
2 мая настал черед римской "Ромы" в ответном полуфинале Лиги чемпионов принимать на своем поле английский "Ливерпуль".
Итальянцы пытаются отыграться после разгромного поражения на выезде, закончившегося счетом 2:5 в пользу англичан. Игра проходит на римском "Стадио Олимпико".
Главным арбитром выступает Дамир Скомина из Словении.
Составы команд:
"Рома":
- Алисон,
- 4. Найнгголан,
- 9. Джеко,
- 7. Пеллегрини,
- 11. Коларов,
- 14. Шик,
- 16. де Росси,
- 20. Фасио,
- 24. Флоренци,
- 44. Манолас,
- 92. Эль-Шаарави.
Запасные: 28. Скорупски, 5. Жуан Жесус, 25. Бруно Перес, 17. Юндер, 21. Гоналон, 30. Жерсон, 48. Антонуччи.
"Ливерпуль":
- Кариус,
- 4. ван Дейк,
- 6. Ловрен,
- 5. Вейналдум,
- 7. Милнер,
- 9. Фирмино,
- 11. Салах
- 14. Хендерсон,
- 19. Мане,
- 26. Робертсон,
- 66. Александер-Арнольд.
Запасные: 22. Миньоле, 2. Клайн, 17. Клаван, 18. Морено, 28. Ингз, 29. Соланке, 58. Вудберн.
Голы забили: Мане, Милнер, Вейналдум, Джеко и дважды Наинголан.
Первый гол забил Мане. Он остался один на один с вратарем и спокойно пробил мимо Алисона.
Второй гол на счету Милнера. После вброса Шика защитник англичан попытался выбить мяч в поле, но попал точно Милнеру в голову – откуда мяч и отправился прямиком в сетку.
Третий гол метров с пяти забил Вейналдум после подачи углового и неожиданной скидки Джеко.
Уравнял счет на 52-й минуте матча Джеко.
За 4 минуты до конца основного времени матча Наингголан с 25 метров забил мяч в ворота от штанги. Счет стал 3:2.
Скомина назначил пенальти, которые и закончились победой "Ромы". Последний гол матча точно по центру также забил Наинголан.
Теперь 26 мая "Рома" встретится с мадридским "Реалом" на киевском НСК "Олимпийский".
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