Рома – Ливерпуль. 4:2. Видео фееричных голов – обидных и виртуозных

2 мая настал черед римской "Ромы" в ответном полуфинале Лиги чемпионов принимать на своем поле английский "Ливерпуль".

Итальянцы пытаются отыграться после разгромного поражения на выезде, закончившегося счетом 2:5 в пользу англичан. Игра проходит на римском "Стадио Олимпико".

Главным арбитром выступает Дамир Скомина из Словении.

Составы команд:

"Рома":

Алисон,

4. Найнгголан,

9. Джеко,

7. Пеллегрини,

11. Коларов,

14. Шик,

16. де Росси,

20. Фасио,

24. Флоренци,

44. Манолас,

92. Эль-Шаарави.

Запасные: 28. Скорупски, 5. Жуан Жесус, 25. Бруно Перес, 17. Юндер, 21. Гоналон, 30. Жерсон, 48. Антонуччи.

"Ливерпуль":

Кариус,

4. ван Дейк,

6. Ловрен,

5. Вейналдум,

7. Милнер,

9. Фирмино,

11. Салах

14. Хендерсон,

19. Мане,

26. Робертсон,

66. Александер-Арнольд.

Запасные: 22. Миньоле, 2. Клайн, 17. Клаван, 18. Морено, 28. Ингз, 29. Соланке, 58. Вудберн.

Голы забили: Мане, Милнер, Вейналдум, Джеко и дважды Наинголан.

Первый гол забил Мане. Он остался один на один с вратарем и спокойно пробил мимо Алисона.

Второй гол на счету Милнера. После вброса Шика защитник англичан попытался выбить мяч в поле, но попал точно Милнеру в голову – откуда мяч и отправился прямиком в сетку.

Третий гол метров с пяти забил Вейналдум после подачи углового и неожиданной скидки Джеко.

Уравнял счет на 52-й минуте матча Джеко.

За 4 минуты до конца основного времени матча Наингголан с 25 метров забил мяч в ворота от штанги. Счет стал 3:2.

Скомина назначил пенальти, которые и закончились победой "Ромы". Последний гол матча точно по центру также забил Наинголан.

Теперь 26 мая "Рома" встретится с мадридским "Реалом" на киевском НСК "Олимпийский".

"Главред" также предлагает посмотреть видеообзор героического матча "Ромы" против команды Клоппа.