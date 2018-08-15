"Трансвестит какой-то": Светлана Лобода нарвалась на критику из-за фотосессии для российского мужского глянца

Светлана Лобода покрасовалась на обложке российского издания / Скриншот видео с YouTube

Украинская певица Светлана Лобода, которая стала мамой во второй раз, стала первой женщиной с ребенком, которая попала на обложку российской версии мужского журнала GQ.

Фото знаменитости были опубликованы на странице издания в Instagram. На обложке издания артистка запечатлена в черном боди и туфлях-лодочках, рядом с ней в коляске лежит ее маленькая дочь Тильда.

"Впервые на обложке мужского журнала женщина с ребенком – Светлана Лобода в сентябрьском GQ", - говорится в подписи под снимком.

Однако подписчики не подбирали слов, и прошлись по фигуре Лободы, ее внешности, раскритиковали даже за фото с ребенком.

"Лобода у нормальных мужчин вызывает отвращение. А с коляской, это секси что ли?", " Фигура шикарна , но на фейс она прости Господи трансвестит какой-то", " У нее мимика вообще есть?", "Тень выдает весь фотошоп", - возмущались юзеры.

Светлана Лобода снялась с двухмесячной дочерью в мужском глянце

Ранее в России блогер-священник назвал противозаконным клип Лободы: опубликовано видео.