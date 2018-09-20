"Продлила контракт только Герцег". Меладзе прокомментировал смену состава ВиаГры

Новый состав ВиаГры: Ольга Меганская, Ульяна Синецкая и Эрика Герцег / Фото: Instagram/meladzemusic

Константин Меладзе впервые после смены состава популярной группы ВиаГра рассказал, почему из прежнего состава решил дальше продолжать сотрудничество лишь с Эрикой Герцег.

"Когда меня не вдохновляют атмосфера и темпы развития, сложившиеся в том или ином коллективе, я переключаюсь на более перспективные и интересные для себя проекты.В этот раз, по окончании контракта, я предложил продлить его только Эрике Герцег", - написал продюсер в Instagram.

Меладзе добавил, что две новые участницы группы ему нравятся, поскольку теперь в коллективе сложилась необходимая атмосфера.

"И уже вижу, что с приходом новых людей, Ольги Меганской и Ульяны Синецкой, в группе сложилась прекрасная человеческая и творческая атмосфера. Я снова полон сил, надежд и вдохновения, и уверен, что мы еще долго будем радовать поклонников новыми произведениями и творческими экспериментами. История группы ВиаГра продолжается", - отметил он.

Напомним, ранее экс-солистка ВиаГры Анастасия Кожевникова заявила, что сама не захотела продлять контракт с коллективом.

Позже был объявлен новый состав ВиаГры, который стал 19 по счету.