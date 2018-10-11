Доктор Купитман из "Интернов" попал в базу "Миротворца": стали известны подробности

Вадим Демчог попал в базу "Миротворца" / myrotvorets.center

Известный российский актер Вадим Демчог, который стал популярным после исполнения роли доктора Купитмана в сериале "Интерны", занесен в базу центра "Миротворец".

Причиной такого решения стала информация о проведении в 2015 году Демчогом тренинга в аннексированном Крыму.

"Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым", - сказано в сообщении на сайте "Миротворца".

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Напомним, в 2016 году в Украине был принят закон, в соответствии с которым были запрещены все фильмы, снятые в России после 1 января 2014 года. Среди них под запрет попал и знаменитый телесериал "Интерны".

Ранее сообщалось о том, что "Миротворец" пополнился списком украинцев с венгерскими паспортами.