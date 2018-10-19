Слава из "НеАнгелов" заинтриговала фото с округлившимся животом

Певица рассказала о том, что получила еще одну травму во время падения на репетиции.
Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская озадачила фанатов новым фото.
На своей странице в Instagram певица выставила фото, на котором она позирует в черном боди и серебристом плаще. Кминская рассказала, что из-за падения на тренировке со своим партнером Игорем Кузьменко она получила не только травму спины, но сломала себе еще 4 ребра, и не знала об этом.
"Сегодня я поехала делать повторный СКТ, чтобы проверить свой позвоночник с его хрустальными отростками, и случайно сделали еще и ребра. Ребра тоже оказались хрустальными, аж 4 штуки. А я-то думаю, чего оно мне там целую неделю хрустело. Прошло два месяца, все срослось!", - успокоила фанатов артистка.
Человек всё-таки чувствует свой организм ! Я понимала по ощущениям , что немного поломалась ? Но рентген меня сбил с пути истинного ? хотя вообще я — человек-конь, как оказалось? Сегодня я поехала делать повторный СКТ, чтобы проверить свой позвоночник с его хрустальными отростками, и случайно сделали ещё и рёбра. Ребра тоже оказались хрустальными ???♀️ аж 4 штуки. А я то думаю, чего оно мне там целую неделю хрустело ? Прошло два месяца , все срослось ! Смещения не было , вот и пролетело незаметно ?Не понимаю , как такое может быть , но такое случается ? терпеливые мы все-таки существа - женщины :)))) ПС: я жива-здорова ?? и уникальна ? берегите себя ?
Певица приняла такую позу, из-за которой фанаты посчитали, что она беременна, другие же посчитали, что она могла просто много поесть.
"Животик видно, вы в положении?", "Слава, Вы беременны?", "Может, заехал себе человек на Макдрайв", "Ты беременна?", - спрашивали юзеры.
Напомним, у Славы и ее супруга Эдгара Каминского есть двое детей: дочь Лаура и сын Леонард.
Ранее Слава Каминская позировала без макияжа.