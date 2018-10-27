Настоящая рокерша: в Сети появился тизер клипа с Аллой Пугачевой

Алла Пугачева снялась в клипе / Скриншот видео с youtube.com

Легендарная российская певица Алла Пугачева снялась в клипе своего стилиста Алишера на песню "Скажи мне, Алла".

На фан-странице артистки в Instagram появилось видео, в котором Пугачева предстала в молодежном образе: футболке, кожаном плаще и с металлическими аксессуарами. В ролике артистка шла вдоль железнодорожных путей и присоединилась к толпе музыкантов.

Фанаты признались, что с нетерпением ждут полную версию видео.

"Так глубоко все", "Ждем полный клип, пока интригует! Где Аллочка, там всегда все супер!", "Алла Борисовна - королева на все времена", "Я плакал", - расхваливали фанаты.

Ранее Алла Пугачева покорила поклонников молодежным нарядом.