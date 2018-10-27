Настоящая рокерша: в Сети появился тизер клипа с Аллой Пугачевой

Артистка снялась в клипе своего стилиста.
Легендарная российская певица Алла Пугачева снялась в клипе своего стилиста Алишера на песню "Скажи мне, Алла".
На фан-странице артистки в Instagram появилось видео, в котором Пугачева предстала в молодежном образе: футболке, кожаном плаще и с металлическими аксессуарами. В ролике артистка шла вдоль железнодорожных путей и присоединилась к толпе музыкантов.
Фанаты признались, что с нетерпением ждут полную версию видео.
"Так глубоко все", "Ждем полный клип, пока интригует! Где Аллочка, там всегда все супер!", "Алла Борисовна - королева на все времена", "Я плакал", - расхваливали фанаты.
#Repost @stvictorpro ・・・ ALISHER - СКАЖИ МНЕ, АЛЛА (Тизер: @irenabendida @sashasohigh ) Режиссер: @alishermusic Оператор: Евгений Курицын @latrack #dop #colorist. второй оператор, монтаж: @stvictorpro #простосветкрасивопадал #alisher #alishermusic #stvictorpro #алла #скажимнеалла #пугачева #женщинакотораяпоет #аллапугачева #тизер #evgeniykuritsin #ржд #moscowcity
Больше всего на свете, не хотел бы видеть плачущей Аллу Борисовну, но так получилось, что во время сьемки клипа, она настолько глубоко пропустила через себя текст песни, которую я пел, что слезы потекли ручьем. В этот момент песни мне надо было подойти к ней и спеть ключевые слова конкретно ей, но увидев слезы Аллы, у меня подкатил ком в горле и я не смог произнести ни одного слова, и я просто обнял ее и сам заплакал. Да, я понимал что это просто сьемка клипа, это просто песня, но именно в этот момент мне стало ясно, почему миллионы людей любят Аллу Пугачеву, потому что она верит искренни, в то что поет и эти чувства и эмоции передает всем нам со сцены. Когда я обнял Аллу Борисовну, мне казалось, что ее обнял весь мир, что бы она не плакала. Я вообще не ожидал этого. Слава Богу наш оператор, успел все снять. Эти эмоции непередаваемы и они только один раз, только в эту секунду и навсегда. Спасибо Вам, Алла Борисовна, за это счастье, вместе творить ! Мы Вас ОЧЕНЬ ЛЮБИМ !!! Клип очень скоро выйдет ! Простите за ошибки, если че. #alisher #alishermusic #stvictorpro #алла #скажимнеалла #пугачева #женщинакотораяпоет #слезы #неплачь #аллапугачева #лучшая #superstar #bestsinger #love #musicvideo #moscow #russia #москва #россия
Ранее Алла Пугачева покорила поклонников молодежным нарядом.