Люди кашляли и задыхались: во время выступления Насти Каменских неизвестный выпустил отравляющий газ

Во время выступления Каменских неизвестный распылил слезоточивый газ. / instagram.com/kamenskux

Во время концерта Насти Каменских в одном из харьковских ТРЦ неизвестный распылил слезоточивый газ.

Об этом инциденте на своей странице в Instagram сообщил Евгений Шаповалов, который находился на выступлении артистки.

"Сегодня в Караване во время выступления Насти Каменских кто-то выпустил отравляющий газ и начался массовый выход людей из магазина. А те, кто не понимали в чем дело, продолжали заходить на концерт. Я почувствовал этот газ по першению в горле и в носу - очень быстро начал действовать", - написал Шаповалов.

Однако, певица не остановила выступление, и продолжила петь.

"А Насте большой респект - продолжала петь как будто ничего не случилось.Профессионал!", - написал Шаповалов.

Пользователи Сети, которые находились на выступлении, также рассказали, что внезапно стали кашлять и задыхаться.

"Мы только оттуда - все закончилось, но глаза слезились и першило, хотя пришли после концерта", "Я там была, это ппц, мне попало в горло, и это жесть - я начала кашлять и задыхаться", "Вот почему мне так было плохо", - писали юзеры.

Ранее Настя Каменских засветила обручальное кольцо.