Люди кашляли и задыхались: во время выступления Насти Каменских неизвестный выпустил отравляющий газ

Посетители ТРЦ стали массово выходить из помщенияю
Во время концерта Насти Каменских в одном из харьковских ТРЦ неизвестный распылил слезоточивый газ.
Об этом инциденте на своей странице в Instagram сообщил Евгений Шаповалов, который находился на выступлении артистки.
"Сегодня в Караване во время выступления Насти Каменских кто-то выпустил отравляющий газ и начался массовый выход людей из магазина. А те, кто не понимали в чем дело, продолжали заходить на концерт. Я почувствовал этот газ по першению в горле и в носу - очень быстро начал действовать", - написал Шаповалов.
Однако, певица не остановила выступление, и продолжила петь.
"А Насте большой респект - продолжала петь как будто ничего не случилось.Профессионал!", - написал Шаповалов.
Сегодня в Караване во время выступления Насти Каменских кто-то выпустил отравляющий газ и начался массовый выход людей из магазина. А те, кто не понимали в чем дело, продолжали заходить на концерт. Я почувствовал этот газ по першению в горле и в носу - очень быстро начал действовать. В помещении было несколько тысяч человек, которые могли получить вред своему здоровью. Поэтому чтобы предупредить возможные последствия рекомендую всем пить много воды, а лучше принять энтеросорбенты. Можно любой, но я рекомендую Атоксил в виде порошка или геля - 1 пакет запить 300-500 мл воды. Если среди Ваших знакомых кто-то был на концерте - передайте им это сообщение - возможно сможете предотвратить неприятности со здоровьем. А Насте большой респект - продолжала петь как будто ничего не случилось. Профессионал! #караван_харьков #настякаменских #караван_каменских #каменских #nk
Пользователи Сети, которые находились на выступлении, также рассказали, что внезапно стали кашлять и задыхаться.
"Мы только оттуда - все закончилось, но глаза слезились и першило, хотя пришли после концерта", "Я там была, это ппц, мне попало в горло, и это жесть - я начала кашлять и задыхаться", "Вот почему мне так было плохо", - писали юзеры.
Ранее Настя Каменских засветила обручальное кольцо.