Надю Дорофееву высмеяли за фото с "гламурными гантельками"

Певица рекламировала российские часы.
Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева показала новое фото в спортивном образе.
Артистка опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором она позирует в сером спортивном костюме и белом топе, который оголяет ее живот.
Подписчикам понравился снимок, но нашлись и те, кто пошутил над весом гантелей, которые певица держала в руках.
"Красотка фитоняшка", "Даааа… Гантельки-то сильнейшие!", "Гламурные гантельки", "Что бы не одела, все к лицу ей", "Спортивная Надя", - писали поклонники.
Ранее Надя Дорофеева показала забавное видео, на котором держит попой бутылку.