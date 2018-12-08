Надю Дорофееву высмеяли за фото с "гламурными гантельками"

Надя Дорофеева показала фото в спортивном наряде / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева показала новое фото в спортивном образе.

Артистка опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором она позирует в сером спортивном костюме и белом топе, который оголяет ее живот.

Подписчикам понравился снимок, но нашлись и те, кто пошутил над весом гантелей, которые певица держала в руках.

"Красотка фитоняшка", "Даааа… Гантельки-то сильнейшие!", "Гламурные гантельки", "Что бы не одела, все к лицу ей", "Спортивная Надя", - писали поклонники.

Ранее Надя Дорофеева показала забавное видео, на котором держит попой бутылку.