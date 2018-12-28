"Как сестрички": Санта Димопулос и Анна Андрес заворожили фанатов фото в купальниках

Бывшая участница сексуального коллектива "ВИА Гра" Санта Димопулос поделилась жаркими фото с отдыха на Барбадосе.

На своей странице в Instagram артистка выложила серию фото, на которых она позирует со своей подругой – украинской моделью и телеведущей Анной Андрес. Красотки похвастались фигурами в купальниках на фоне пляжа, и устроили целую фотосессию с кокосами.

Подписчики засыпали девушек комплиментами, и оценили снимки в более чем 20 тысяч лайков.

"Разве можно быть такими красивыми?", "Такие похожие фигуры, как сестрички", "Боже, какие фигуры", "Нереальные фигуры! Самые красивые!", - расхваливали поклонники.

Ранее Санта Димопулос покорила сеть пикантной позой.