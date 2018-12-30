"Рыжая бестия": Даша Астафьева изменилась до неузнаваемости

Даша Астафьева примерила рыжий парик / https://www.instagram.com/da_astafieva/

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева решилась сменить имидж – правда, ненадолго и для сьемки рекламы ароматов.

В Instagram знаменитость опубликовала фото, на которых она позирует в атласной блузе с оголенными ногами, в рыжем парике и красном берете. Автором снимка стала украинский фэшн-фотограф Соня Плакидюк.

Подписчики отметили, что Астафьевой очень к лицу рыжий цвет.

"Рыжеволосая красотка", "Рыжая бестия", "Рыжий цвет волос безумно красиво на тебе смотрится", "Бесподобная в любом образе", - писали юзеры.

Ранее Даша Астафьева полностью оголилась: пикантное фото.