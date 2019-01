Лана Дель Рей растрогала новой песней об одиночестве

Лана Дель Рей представила новую песню / Скриншот

Американская певица Лана Дель Рей выпустила новую песню про одиночество – "Hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but I have it". Переводится название как "Такой женщине, как я, хранить надежду опасно – но она у меня все равно еще есть".

Это сингл из уже шестого студийного альбома певицы "Norman Fucking Rockwell". Ранее в нем уже были представлены такие хиты как "Mariners Apartment Complex" и "Venice Bitch".

"Это очень личная, невеселая, а серьезная песня, которая несет глубокий смысл", – призналась Дель Рей.

Ранее Таисию Повалий заподозрили в увлечении пластикой. Поклонники едва узнали артистку на видео.